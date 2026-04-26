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Liegi-Bastogne-Liegi, ancora Pogacar: successo e dedica al compagno di squadra morto

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(Adnkronos) – Ancora un successo per il fuoriclasse sloveno del ciclismo, Tadej Pogacar, che si è imposto in solitaria nella 112esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi di oggi, domenica 26 aprile. Per Pogacar si tratta del quarto trionfo, il terzo consecutivo che arriva dopo la delusione della Parigi-Roubaix. Lo sloveno ha chiuso davanti al francese Paul Seixas, secondo con 43″ di ritardo e il belga Remco Evenepoel, terzo. 

Pogacar ha vinto così la sua terza ‘Classica Monumento’ della stagione. Per il fuoriclasse sloveno, che ha corso con il lutto al braccio per la scomparsa (avvenuta in settimana) dell’ex compagno di squadra Camilo Munoz, anche una dedica speciale: al traguardo ha portato le dita al cielo, proprio per ricordare l’amico morto.  

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