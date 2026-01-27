10.1 C
Firenze
martedì 27 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Georgina Rodriguez compie gli anni, Ronaldo: “Auguri alla donna della mia vita”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Buon compleanno alla donna della mia vita”. Poche parole piene d’amore. Così Cristiano Ronaldo ha celebrato oggi, martedì 27 gennaio, il compleanno di Georgina Rodriguez, la modella argentina che ha spento 32 candeline.  

Una dedica importante che arriva dopo la proposta di matrimonio. Lo scorso agosto, infatti, la coppia ha annunciato che convolerà a nozze. “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite”, aveva scritto Georgina a corredo di una foto che mostrava l’anello scelto da Ronaldo. 

 

La coppia sta insieme dal 2016 e ha avuto cinque figli: Bella Esmeralda, Cristiano Ronaldo Junior, i gemelli Eva e Mateo e Alana Martina.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.1 ° C
10.9 °
9.3 °
67 %
3.1kmh
40 %
Mar
9 °
Mer
10 °
Gio
9 °
Ven
10 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1473)ultimora (1308)sport (60)Eurofocus (59)demografica (46)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati