35.8 C
Firenze
sabato 11 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Inghilterra, Kane e la partita a golf… con Trump: “Esperienza surreale”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Harry Kane ha giocato a golf con Donald Trump. Oggi, sabato 11 luglio, il centravanti del Bayern Monaco scende in campo con la sua Inghilterra per sfidare la Norvegia nei quarti di finale dei Mondiali 2026 e nella conferenza stampa della vigilia ha raccontato di un invito ‘speciale’ ricevuto dal presidente degli Stati Uniti. 

Trump infatti, nei mesi scorsi, ha invitato Kane a giocare a golf insieme a lui: “Abbiamo giocato circa 18 mesi fa”, ha raccontato l’attaccante inglese, “mi ha invitato a giocare quando ero a Palm Beach. È stata un’esperienza piuttosto surreale, incontrarlo e giocare a golf con lui”. 

“Lui gioca veramente molto bene e anche io sono piuttosto bravo a golf”, ha continuato Kane con un sorriso, “è stata un’esperienza unica. È stato fantastico ricevere il suo invito”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
35.8 ° C
37.3 °
34.6 °
39 %
1.8kmh
27 %
Sab
34 °
Dom
34 °
Lun
39 °
Mar
39 °
Mer
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2088)ultimora (1266)Video Adnkronos (427)sport (108)salute (79)Tecnologia (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati