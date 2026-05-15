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Internazionali, allarme Sinner? Fatica e problemi fisici con Medvedev

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Allarme Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro ha sfidato Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in una partita molto disica dove Sinner è sembrato accusare più del solito la fatica e alcuni problemi fisici.  

Durante il secondo set infatti, Sinner è apparso sulle gambe e faticava a respirare correttamente. L’azzurro si prendeva ogni secondo possibile al servizio, mentre Medvedev, nei propri turni di battuta, ci metteva meno secondi del solito per mettere in campo la prima o giocare la seconda. Una strategia che ha pagato quella del russo, che è riuscito a portare a casa il secondo parziale 7-5 giocando proprio sulla stanchezza di Sinner. 

Non è la prima volta che Sinner accusa un calo fisico. Nel corso del torneo l’azzurro è sembrato infatti piegato in due dalla fatica, soprattutto nei match contro Pellegrino e Rublev, giocati in condizioni di elevato calore. Oggi però Sinner è sembrato pagare i tanti tornei giocati finora, visto che è in campo da inizio marzo senza mai fermarsi. 

 

sport

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