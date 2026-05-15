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Internazionali, piove e Sinner litiga con arbitro: “Non voglio scivolare”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner litiga con l’arbitro agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro ha sfidato il russo Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in una partita interrotta per pioggia durante il decisivo terzo set. 

Sinner però, prima della sospensione del match, ha avuto un’accesa discussione con la giudice di sedia. Inizialmente infatti, nonostante la pioggia crescente sul Foro Italico, l’arbitro lasciava giocare, non sospendendo la partita. L’azzurro si è quindi avvicinato a rete, chiedendo come ami non interrompesse il gioco: “Non voglio scivolare sulle righe”, ha detto Sinner. 

“Con queste condizioni per me si può continuare a giocare”, ha risposto l’arbitro, trovando la ferma replica di Sinner. La giudice di sedia si è quindi girata e ha chiesto: “Cosa dice il radar? Sinner dice che non vuole scivolare sulle linee, non so…”. Risultato? Partita interrotta. 

 

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