Iran, il ruolo della Russia: informazioni a Teheran per colpire le forze Usa

La Russia ha un ruolo nella guerra che Stati Uniti e Israele stanno combattendo contro l’Iran. E’ il Washington Post ad accendere i riflettori sul ruolo fondamentale che Mosca svolge nel conflitto, fornendo a Teheran informazioni di intelligence utili per colpire le forze americane in Medio Oriente. L’intervento russo, ‘certificato’ da 3 diverse fonti interpellate dal quotidiano, dimostra che il conflitto è in rapida espansione, con il coinvolgimento di uno dei principali competitor nucleari degli Stati Uniti.

L’Iran avrebbe ricevuto informazioni relative a navi e aerei americani, una panoramica relativa ai principali asset a stelle e strisce. “Sembra davvero che si tratti di uno sforzo piuttosto completo”, ha affermato una delle fonti citate dal quotidiano. La capacità dell’esercito iraniano di localizzare le forze statunitensi è diminuita a meno di una settimana dall’inizio dei combattimenti, hanno affermato le fonti. Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, in uno dei primi briefing ha escluso un ruolo della Russia nello scacchiere. Il quadro, in realtà, appare differente.

Due funzionari a conoscenza del sostegno della Russia all’Iran hanno detto che non sembra che la Cina aiuti la difesa dell’Iran, nonostante gli stretti legami tra i due paesi. Gli analisti hanno affermato che la condivisione di informazioni di intelligence si adatterebbe allo schema degli attacchi dell’Iran contro le forze statunitensi. “I russi sono più che consapevoli dell’assistenza che stiamo fornendo agli ucraini”, ha affermato uno dei funzionari americani a conoscenza del sostegno di Mosca a Teheran. “Penso che siano molto contenti di cercare di ottenere una qualche rivincita”, ha aggiunto.

L’Iran sta “effettuando rilevamenti molto precisi sui radar di allerta rapida o sui radar over-the-horizon”, ha affermato Dara Massicot, esperta di esercito russo presso il Carnegie Endowment for International Peace. “Lo stanno facendo in modo molto mirato. Stanno puntando alle strutture di comando e controllo”, ha aggiunto. Nicole Grajewski, che studia la cooperazione dell’Iran con la Russia presso il Belfer Center della Harvard Kennedy School, ha affermato che gli attacchi di rappresaglia iraniani sono stati caratterizzati da un elevato livello di “sofisticatezza”, sia per quanto riguarda gli obiettivi presi di mira da Teheran, sia per la capacità iraniana, in alcuni casi, di sopraffare le difese degli Stati Uniti e degli alleati.

Il rapporto Mosca-Teheran è solido anche in questo momento. La Russia sta dialogando con la leadership iraniana e continuerà a farlo, ha spiegato nelle ultime ore il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un briefing con la stampa. ”Stiamo dialogando con i rappresentanti della leadership iraniana. E certamente continueremo questo dialogo”, ha detto Peskov ai giornalisti. In precedenza il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che la Russia e la Cina stanno aiutando l’Iran politicamente e “in altri modi”.

L’Iran, d’altra parte, ha sostenuto gli sforzi bellici della Russia nella guerra contro l’Ucraina, condividendo in particolare la tecnologia per produrre droni low cost ispirati allo Shahed, il velivolo che Teheran usa quotidianamente contro gli Usa. Ora, il conflitto in Medio Oriente diventa uno scenario che può consentire a Mosca di ottenere vantaggi diretti: aumentano le vendite di petrolio russo, mentre gli Stati Uniti e l’Occidente rischiano di allontanarsi dalla causa ucraina.

