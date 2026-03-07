15.2 C
sabato 7 Marzo 2026
Juventus-Pisa, proteste sul gol di Thuram: era da annullare?

Proteste in Juventus-Pisa. Oggi, sabato 7 marzo, i bianconeri hanno ospitato i toscani nella 28esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale giudicato quantomeno dubbio dalla panchina di Hiljemark. Succede tutto in occasione del secondo gol bianconero firmato da Thuram ‘viziato’, secondo il Pisa, da un fallo a inizio azione. 

Al 65′ McKennie va a contrasto con un giocatore avversario, intervenendo in scivolata e sradicandogli il pallone. L’americano serve poi Locatelli che calcia in diagonale trovando la respinta del palo. Sulla ribattuta la palla arriva sul destro di Thuram che a porta vuota firma il raddoppio bianconero. 

Immediate le proteste del Pisa, con i giocatori toscani che circondano l’arbitro Sacchi lamentando un fallo di McKennie proprio sul recupero palla in zona offensiva che ha dato il via le azioni. Il direttore di gara però, dopo un rapido consulto con il Var, giudica regolare l’intervento del centrocampista bianconero, convalidando quindi la rete. 

 

