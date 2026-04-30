18.9 C
Firenze
giovedì 30 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia in stallo e giù il Pd

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia in stallo, Pd in calo e M5S in crescita. Questo il dato che emerge dall’ultimo sondaggio dell’istituto Noto per ‘Porta a Porta’ sulle intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni.  

Fratelli d’Italia si conferma primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stabile rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 14 aprile e si attesta al 29%, seguito dal Pd di Elly Schlein al 22% che cala di mezzo punto percentuale (-0,5%). Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si attesta al 13,5% crescendo dello 0,5%. Forza Italia all’8% perde mezzo punto (-0,5) come la Lega al 7% (-0,5%).  

Alleanza Verdi e Sinistra è al 6% e guadagna lo 0,5%, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è al 4% e sale anch’esso dello 0,5%. Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,5% e perde mezzo punto (-0,5%) come azione al 2% (-0,5). Infine Noi Moderati è all’1,5%, stabile come +Europa all’1% mentre l’Udc allo 0,5% cresce dello 0,2%.  

In generale, il centrodestra è al 46% e perde lo 0,8%, mentre il campo largo resta al 45%. La stima dell’affluenza resta al 60% come nella scorsa rilevazione. 

 

Nell’eventualità si andasse alle elezioni politiche con una lista dei Riformisti guidata da Silvia Salis – emerge ancora dal sondaggio – questa otterrebbe il 6%. Il Pd calerebbe del 2,5 %, e scenderebbe dal 22% al 19,5% mentre Il M5s al 13 % perderebbe mezzo punto(-0,5%), Avs resterebbe stabile al 6% come +Europa che resterebbe all1%. In generale il campo largo crescerebbe mezzo punto passando dal 45% al 45,5%.  

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.9 ° C
19.8 °
17.6 °
26 %
7.6kmh
0 %
Gio
17 °
Ven
20 °
Sab
24 °
Dom
24 °
Lun
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2031)ultimora (967)ImmediaPress (323)Video Adnkronos (271)Tecnologia (75)lavoro (72)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati