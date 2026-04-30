Figc, Malagò accelera verso la presidenza: “A breve scioglierò riserve su candidatura”

(Adnkronos) – L’ex presidente del Coni Giovanni Malagò ha compiuto oggi, giovedì 30 aprile, un grosso passo avanti verso la presidenza della Figc. Dopo il sostegno già espresso dalla Lega Serie A, e ribadito oggi dal presidente Simonelli con 19 club su 20 a suo favore, l’ex numero uno del Coni ha incassato anche l’appoggio ufficiale dell’Associazione Italiana Calciatori (Aic) e dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (Aiac), avvicinandosi quindi in modo significativo alla maggioranza necessaria per l’elezione del nuovo presidente federale, prevista per il 22 giugno. Superata, almeno per il momento, l’ipotesi commissariamento della Federcalcio, come spiegato anche dal numero uno del Coni attuale Luciano Buonfiglio, la presa di posizione congiunta delle due principali componenti tecniche del sistema calcio, che pesa complessivamente per il 30% dei voti in Assemblea federale (Calciatori il 20% e Allenatori il 10%) rafforza ulteriormente la candidatura di Malagò, che può ora contare su un pacchetto di consensi vicino al 48%, considerando anche il supporto della Serie A (18%).

Oggi calciatori e allenatori dopo essersi riuniti hanno spiegato di aver individuato in Malagò “la persona in grado di rispondere alle sfide del presente e soprattutto del futuro”, citando convergenze su temi centrali come sostenibilità economica, riforme istituzionali, progetto tecnico-sportivo, Club Italia e sviluppo del calcio femminile. La corsa alla successione di Gabriele Gravina sembra dunque entrare nella fase decisiva. Con un ampio fronte a favore e altri passaggi ancora da definire, la candidatura di Malagò appare oggi più solida che mai, in attesa che si esprimano le altre componenti federali, la Serie B e la Serie C, che potrebbero risultare determinanti per il verdetto finale. A Malagò basterebbe avere l’appoggio anche solo di una delle altre componenti (6% della Serie B o 12 della Serie C) per avere i numeri per superare l’altro candidato in pectore, Giancarlo Abete, che con la sua Lega Dilettanti può contare sul 34% dei voti e che è attualmente intenzionato a proseguire l’iter di raccolta firme per presentare la sua candidatura ufficiale entro il 13 maggio.

“Accolgo con grande soddisfazione la posizione di calciatori e allenatori. Li ringrazio per la loro fiducia che mi responsabilizza ulteriormente nel fare delle valutazioni per la candidatura”, il commento di Malagò all’endorsement di calciatori e allenatori. L’ex presidente del Coni avrà tempo fino al 13 maggio per sciogliere le riserve, ma lui stesso ha annunciato che una decisione sarà presa “entro fine della prossima settimana per rispetto anche degli incontri fissati con le assemblee di Serie B e C”.

Anche la Serie A in una nota ha accolto “con favore la posizione espressa dall’Assocalciatori e dell’Assoallenatori a sostegno della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc”. “Riteniamo significativo che anche queste componenti del sistema calcio condividano l’indicazione già formulata da 19 club della Lega. Questa convergenza rappresenta un segnale importante di unità e responsabilità, in un momento in cui il calcio italiano ha bisogno di visione, stabilità e capacità di rinnovamento”, si legge nel comunicato di via Rosellini.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)