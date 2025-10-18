17 C
Firenze
sabato 18 Ottobre 2025
Milan, ansia Pulisic e Rabiot. Allegri: “Torneranno dopo la sosta”

(Adnkronos) –
Christian Pulisic e Adrien Rabiot tengono in ansia il Milan. I due calciatori si sono infortunati durante l’ultima sosta per le Nazionali e rischiano un lungo stop. A confermarlo oggi, sabato 18 ottobre, è stato Massimiliano Allegri: “Rabiot e Pulisic saranno fuori fino alla prossima sosta”, ha rivelato l’allenatore rossonero nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina, valida per la settima giornata di Serie A. 

Pulisic si è sottoposto nella giornata di ieri a una “risonanza magnetica” che “ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro”, ha comunicato il Milan, che ha annunciato come “il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni”. Rabiot invece ha subito una lesione del muscolo soleo del polpaccio sinistro.  

I due salteranno quindi, oltre alla gara contro la Fiorentina, anche quella con il Pisa del prossimo 24 ottobre e la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. In attesa dei nuovi esami a cui si sottoporranno tra dieci giorni a rischio ci sono anche le sfide con Roma e Parma, mentre il rientro dovrebbe avvenire, proprio come anticipato da Allegri, dopo la sosta di novembre, quindi nel derby contro l’Inter. 

 

