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Milan-Juve, gol annullato a Thuram: cos’è successo a San Siro

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(Adnkronos) – Episodio che fa discutere i tifosi nel primo tempo di Milan-Juve oggi, domenica 26 aprile. Al minuto 36, il big match di San Siro si accende dopo una mezz’ora di noia con la bella azione di Francisco Conceicao. Il portoghese parte sulla destra, porta a spasso la difesa rossonera e mette in mezzo un tiro-cross pericoloso. Davanti alla porta arriva Khephren Thuram, che appoggia in rete per il vantaggio bianconero. 

Un gol che arriva al primo squillo degli uomini di Luciano Spalletti e che viene però prontamente annullato dall’arbitro per un evidente fuorigioco a inizio azione del centrocampista francese, nonostante qualche timida protesta della panchina bianconera. Si resta sullo 0-0.  

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