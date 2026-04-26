L’Ostiamare centra la promozione in Serie C, De Rossi si commuove: “Felicissimo per i ragazzi”

(Adnkronos) – Grande festa per per l’Ostiamare che ha vinto il suo girone di Serie D e ha conquistato la promozione in Serie C dopo 35 anni. Festeggia anche Daniele De Rossi (tecnico del Genoa), che ha acquistato il club nel gennaio del 2025. Il tecnico si è commosso con gli occhi lucidi, in diretta su Dazn, dopo il ko del suo Genoa contro il Como. Quando gli viene chiesto della sua Ostiamare prima scherza (“mia moglie dalla tribuna mi ha detto il risultato sbagliato, che non eravamo stati promossi”) e poi si emoziona. “Sono felicissimo, per Ostia, per tutti noi. Non vedo l’ora di andare dagli altri miei ragazzi”, ha detto De Rossi pronto a giore con mister D’Antoni e i giocatori. L’Ostiamare ha compiuto un capolavoro con una giornata di anticipo, grazie al successo sul Termoli e al contemporaneo pareggio dell’Ancona al Gran Sasso de L’Aquila.

L’impresa dell’Ostiamare è stata celebrata anche da Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale: “La promozione dell’Ostiamare in Serie C è la vittoria di un intero territorio, è il sogno di Ostia che oggi festeggia un risultato incredibile. Complimenti alla squadra e staff tecnico, ma soprattutto grazie a Daniele De Rossi che fin dal primo giorno ha creduto in questo progetto sociale e sportivo così bello che parte dai bambini piccoli, dalla scuola calcio, fino alla prima squadra. Ha ereditato una situazione complicata e, giorno dopo giorno, con l’aiuto di una squadra di professionisti, ha realizzato un’impresa”.

Onorato ha aggiunto: “Solo De Rossi, figlio di Ostia, avrebbe potuto realizzare tutto ciò. E lo ringrazio non solo a nome dell’Amministrazione e del Sindaco, ma anche a nome mio, che sono nato qui e che da piccolo ho giocato con l’Ostiamare. Vi aspettiamo tutti in Campidoglio per festeggiare questo trionfo, sapendo che è soltanto l’inizio di un progetto ancora più ambizioso che, con gli uffici di Roma Capitale, stiamo seguendo passo dopo passo. Per consentire alla società di avere un impianto moderno, nuovo, che sia un fiore all’occhiello in tutto il Paese”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)