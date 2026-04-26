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Serie A, oggi Torino-Inter – La partita in diretta

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(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 26 aprile, i nerazzurri affrontano il Torino in trasferta in una delle partite del 34esimo turno di campionato. La squadra di Chivu va a caccia degli ultimi punti per festeggiare il ventunesimo scudetto della sua storia. Dall’altra parte, la squadra di D’Aversa arriva dal pari esterno contro la Cremonese. Calcio d’inizio alle 18.
 

Dove vedere Torino-Inter? La partita sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Partita disponibile anche in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e Now. 

 

Con un successo contro il Torino, l’Inter potrebbe festeggiare lo scudetto in casa contro il Parma la prossima settimana (domenica 3 maggio, ore 20:45). Contro i gialloblù, in quel caso, potrebbe bastare un pareggio.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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