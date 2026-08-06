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Milano, si dà fuoco nella sua auto: è gravissimo

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(Adnkronos) –
Un uomo si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco all’interno della sua auto, sembra per una questione sentimentale. E’ accaduto nella notte a Cinisello Balsamo, Milano, e sono stati i vigili del fuoco a trovare il corpo ustionato dell’uomo a terra vicino all’auto. L’uomo ha riportato ustioni gravissime ed è stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso. Sono i carabinieri di Sesto San Giovanni a svolgere gli accertamenti per chiarire l’accaduto.  

 

cronaca

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