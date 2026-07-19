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Mondiali, Ronaldo porta la Coppa del Mondo… a Trump

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(Adnkronos) –
Donald Trump ‘tocca’ la Coppa del Mondo. Oggi, domenica 19 luglio, il presidente degli Stati Uniti è in tribuna al MetLife Stadium di New York per la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina e durante il primo tempo della partita si è reso protagonista di una scena decisamente particolare. 

Nello speciale box dove siede insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino, si è ‘affacciato’ Ronaldo il Fenomeno, che ha portato personalemente a Trump la Coppa del Mondo che sarà consegnata al termine della partita durante la cerimonia di premiazione. 

Trump ha sorriso e ha allungato la mano, toccando la Coppa prima di tornare a gustarsi la partita, con il video è diventato, ovviamente, subito virale sui social. 

 

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