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MotoGp Spagna, pole per Marc Marquez: Bezzecchi quarto

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(Adnkronos) – Lo spagnolo Marc Marquez torna dopo 245 giorni e stacca il giro più veloce e la pole position a casa nel Gp di Spagna per la classe MotoGp sulla pista bagnata. Il pilota della Ducati ha chiuso con il crono di 1.48.087 davanti alla Honda di Johann Zarco (+0″140) e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarto posto per il leader del mondiale Marco Bezzecchi con l’Aprilia a +1″028. Quinto tempo per Alex Marquez, seguito da Pedro Acosta e Jorge Martin. Ottavo Enea Bastianini con la Ktm, e nono Raul Fernandezm mentre chiude la top ten Pecco Bagnaia, decimo con l’altra Ducati ufficiale. La gara sprint è in programma alle 15.  

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