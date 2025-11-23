Non c’è Alcaraz, ma… Ecco la Spagna che affronterà l’Italia in finale di Coppa Davis

(Adnkronos) – Non ci sarà Carlos Alcaraz, ma la Spagna è un avversario da non sottovalutare per l’Italia in finale di

Coppa Davis

oggi, domenica 23 novembre. Gli azzurri di capitan Volandri se la vedranno contro gli iberici all’ultimo atto del torneo, ma chi ci sarà in campo? Da Munar a Carreno Busta, passando per i doppisti, ecco come giocherà la Spagna.

Il primo dato, da non sottovalutare, rende l’idea. La Spagna è priva dei suoi due migliori giocatori, Alcaraz e Davidovich Fokina (come l’Italia, che quest’anno non può contare su Sinner e Musetti) ma è arrivata in finale di Coppa Davis sei anni dopo l’ultima volta. Il numero uno delle Furie Rosse è Jaume Munar, 36 al mondo. Se la vedrà con Flavio Cobolli e finora ha giocato solo una finale Atp, nel 2021 a Marbella. Ha vinto in carriera nove titoli Challenger.

Carreno Busta affronterà invece Matteo Berrettini nel primo match e ha 34 anni. Ex top ten (nel 2017), oggi è numero 89 del ranking Atp. Ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e sette titoli Atp, tra cui il Masters 1000 di Montreal nel 2022.

Se la sfida dovesse decidersi al doppio, toccherà a Pedro Martinez e Marcel Granollers, che dovranno vedersela contro gli specialisti azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Martinez, numero 95 al mondo, ha vinto in carriera un titolo Atp nel 2022, a Santiago. Il suo best ranking è la 36esima posizione raggiunta quest’anno e fin qui, in Davis, ha fatto la differenza, regalando alla Spagna i punti decisivi per superare quarti e semifinale. Marcel Granollers è invece uno specialista del doppio e nel 2024 è stato anche numero uno del ranking Atp. In questa specialità ha vinto 32 titoli (cinque solo quest’anno, tra cui Roland Garros e Us Open).

