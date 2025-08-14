Paolini-Krejcikova: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

Jasmine Paolini torna in campo a Cincinnati. La tennista azzurra sfida oggi, giovedì 14 agosto, la ceca Barbora Krejcikova negli ottavi di finale del Masters 1000. Nell’ultimo turno Paolini ha superato in due set la statunitense Ashlyn Krueger, mentre all’esordio aveva battuto, seppur a fatica, la greca Maria Sakkari. Krejcikova invece, numero 80 del mondo, ha superato prima, a sorpresa, l’ucraina Elina Svitolina e poi l’americana Iva Jovic. La sfida tra Paolini e Krejcikova è in programma oggi, giovedì 14 agosto, con orario ancora da definire. Le due tenniste si sono affrontate in due precedenti, entrambi vinti dalla ceca, che conduce quindi 2-0 nel parziale. L’ultimo incontro risale alla finale di Wimbledon del 2024, quando Krejcikova si impose in tre set. Paolini-Krejcikova, come tutte le partite di Cincinnati, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Sky Sport, ma sarà visibile, come tutto il tabellone femminile, anche in chiaro su SuperTennis. Il match sarà disponibile in streaming sull’app Sky Go e su NOW, oltre che su SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)