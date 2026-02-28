Sanremo, Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata cover: la classifica, ecco i primi 10

(Adnkronos) – Ditonellapiaga con TonyPitony con ‘The Lady is a Tramp’ vincono la serata cover di Sanremo 2026. A votare nella quarta serata del festival sono state tutte e tre le giurie (giuria della Sala Stampa, Tv e Web con un peso del 33%, giuria delle Radio con un peso del 33% e Televoto con un peso del 34%) e non fa media per la vittoria del festival.

Al secondo posto nella classifica di stasera ci sono Sayf con Alex Britti e Mario Biondi con ‘Hit the road Jack’, al terzo Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma con ‘Quello che le donne non dicono’.

Sono state comunicate solo le prime dieci posizioni: al quarto posto le Bambole di Pezza con Cristina D’Avena (‘Occhi di gatto’); al quinto Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band (‘Vita’); al sest Sal Da Vinci con Michele Zarrillo (Cinque giorni); al settimo LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo (‘Andamento lento’); all’ottavo Nayt con Joan Thiele (‘La canzone dell’amore perduto’); al nono Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso (‘Su di noi’); al decimo Luchè con Gianluca Grignani (‘Falco a metà’).

