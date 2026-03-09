19.6 C
Firenze
lunedì 9 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sifilide, Bassetti: “Aumento impressionante di casi tra i giovanissimi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’infettivologo Matteo Bassetti mette in guardia su “un allarme a livello mondiale per quanto riguarda la sifilide”. Lo fa con un reel su Instagram in cui spiega che l’allarme in questo momento “arriva dal Sud America, esattamente dal Perù”, ma, spiega Bassetti, riguarda anche l’Italia dove “c’è un aumento impressionante di casi soprattutto tra i più giovani, parliamo anche di 15-16-17enni”.  

La sifilide è un’infezione causata dal batterio Treponema pallidum, che si trasmette esclusivamente per contatto diretto, prevalentemente attraverso rapporti sessuali o contatti oro-genitali che rivestono un ruolo molto importante nella trasmissione della malattia. Le persone che rischiano di contrarla sono soprattutto coloro che hanno rapporti sessuali non protetti. 

“La sifilide – spiega Bassetti nel video – è una malattia sessualmente trasmessa che se curata bene non dà problemi. Ma se non viene identificata bene, con i test, può dare problemi”.  

Il sospetto diagnostico va sempre confermato con esami diretti (una sorta di tampone della lesione) oppure con specifici esami del sangue, che di solito diventano positivi non prima di quattro settimane dall’infezione.  

Bassetti ricorda poi che “il preservativo rimane lo strumento migliore per difendersi da tutte le infezioni sessualmente trasmesse, compresa la sifilide”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
19.6 ° C
20.1 °
17.6 °
38 %
2.1kmh
20 %
Lun
16 °
Mar
18 °
Mer
17 °
Gio
15 °
Ven
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1484)ultimora (1346)Eurofocus (59)sport (52)demografica (27)Eugenio Giani (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati