30.3 C
Firenze
domenica 12 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner, il trionfo a Wimbledon e la fuga di mamma Siglinde: “Sei uscita…”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Jannik Sinner trionfa a Wimbledon 2026 e mamma Siglinde, finalmente, può rilassarsi. La madre dell’azzurro ha assistito alla finale tra il numero 1 del mondo e il tedesco Alex Zverev. Sinner si è imposto in 4 set, dopo una battaglia di 3h46′. In tribuna – oltre al team guidato dai coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi – anche gli affetti del campione altoatesino. La fidanzata Laila Hasanovic e, ovviamente, i genitori accanto al manager amico Alex Vittur. Papà Hanspeter non si perde un punto e segue ogni momento del match. Mamma Siglinde, invece, come di consueto deve fare i conti con la tensione altissima e, in un paio di occasioni, lascia gli spalti. “Vedo mia madre”, dice Sinner nella cerimonia di premiazione. “Ha lasciato lo stadio un paio di volte… Essere un giocatore non è facile, sapete…”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
30.3 ° C
31.4 °
28.7 °
42 %
0.5kmh
12 %
Dom
30 °
Lun
36 °
Mar
37 °
Mer
40 °
Gio
41 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2109)ultimora (1276)Video Adnkronos (432)sport (111)salute (79)Tecnologia (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati