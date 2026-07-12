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Wimbledon, Sinner sbaglia volée e si dispera: gesto ‘insolito’ di Jannik

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner ‘disperato’ a Wimbledon 2026. Oggi, domenica 12 luglio, il tennista azzurro ha sfidato Alexander Zverev nella finale dello Slam di Londra, in una partita che si è rivelata molto complicata fin dal primo set, perso da Sinner al tie break 7-6. Nel corso del secondo parziale il numero 1 del mondo non è riuscito a trovare ritmo soprattutto in risposta, soffrendo il dritto e il servizio dell’avversario, lasciandosi così andare a un gesto per lui insolito. 

Durante il settimo game del secondo set, uno spettacolare scambio lungo porta Sinner a rete. Jannik firma due volée consecutive, ma subisce il passante di dritto di Zverev, con la sua ‘parata’ che si ferma in rete. La reazione? Mani alla testa e sguardo basso, sconsolato. Sul viso appare un sorriso amaro che fa capire bene le difficoltà incontrare in questa finale. 

La frustrazione di Sinner scoppia anche con la sua panchina. L’azzurro lamenta gambe piuttosto pesanti, con Cahill che prova a suggerirgli di variare di più il suo gioco per non dare punti di riferimento a Zverev. 

 

sport

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