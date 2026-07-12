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Wimbledon, paura Zverev: cade e resta a terra, lo aiuta… Sinner

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(Adnkronos) –
Paura per Alexander Zverev nella finale di Wimbledon 2026. Oggi, domenica 12 luglio, il tennista tedesco ha sfidato Jannik Sinner nell’ultimo atto dello Slam di Londra, in una partita estremamente equilibrata che ha rischiato di vivere un finale drammatico nel corso del terzo set. Zverev è infatti caduto in campo ed è rimasto a terra tenendosi il ginocchio, facendo temere il peggio. 

Succede tutto nel settimo game del terzo set. Zverev viene preso in contropiede dalla palla corta di Sinner, prova a scattare ma scivola sull’erba, decisamente non impeccabile, del Centrale di Wimbledon, franando rovinosamente a terra. Il tedesco rimane qualche secondo a terra tenendosi il ginocchio e alzando la mano. 

Sinner allora passa la rete e si avvicina al tedesco, che però gli dice che sta bene. L’azzurro lo aiuta quindi a rialzarsi e il gioco può riprendere. 

 

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