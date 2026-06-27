21.5 C
Firenze
sabato 27 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 5.6

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5.6 gradi della scala Richter ha colpito il Giappone centrale nella tarda serata di ieri, venerdì 26 giugno. L’annuncio è stato dato dall’Agenzia meteorologica nipponica, che ha escluso un allarme tsunami o un’allerta per attività vulcanica sul Monte Fuji. Finora non si segnalano vittime né danni materiali. Secondo le dichiarazioni degli esperti riportate dall’agenzia di stampa giapponese Kyodo, l’area colpita dal terremoto si trova vicino alla convergenza di diverse placche tettoniche, tra cui la placca del Mar delle Filippine. 

“Ho incaricato i ministeri e le agenzie competenti di valutare urgentemente i danni e di collaborare strettamente con le autorità locali. Partendo dal presupposto che la vita umana venga prima di tutto, devono agire insieme per dedicare tutti i loro sforzi alle misure di emergenza, come le operazioni di ricerca e soccorso”, ha dichiarato la premier giapponese Sanae Taikaichi in una conferenza stampa. Si tratta del secondo forte sisma che ha colpito il Giappone questa settimana, dopo la scossa di magnitudo 7.2 che ha interessato il Giappone settentrionale giovedì al largo della costa della prefettura di Iwate. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.5 ° C
22.9 °
21 °
53 %
0.5kmh
9 %
Sab
39 °
Dom
39 °
Lun
40 °
Mar
39 °
Mer
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2036)ultimora (1192)Video Adnkronos (480)sport (86)salute (78)lavoro (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati