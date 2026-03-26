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Terremoto nel Pistoiese, scossa di magnitudo 4.1: avvertita anche a Firenze e Bologna

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Terremoto oggi giovedì 26 marzo in Toscana, a 7 km a Nord di Pistoia. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 4.1 nella provincia del capoluogo toscano alle 9.40 a una profondità di 52 km. 

La scossa è stata avvertita anche a Firenze, Prato, Bologna e Modena, come segnalano anche diversi utenti sui social. 

“Avvertita scossa di terremoto in Toscana tra magnitudo 4.1 ore 09:40 prov/zona Pistoia. Verifiche in corso”, scrive sui social Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.  

Un terremoto di magnitudo 4 era stato registrato ieri mattina a 3 km a nord-est di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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