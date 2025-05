Totti a Ballando con le Stelle? “Mai dire mai”

(Adnkronos) – Francesci Totti concorrente a Ballando con le stelle? Difficile ma non impossibile. L’ex capitano della Roma è ospite nella serata di Sognando Ballando con le Stelle. Al pressing di Milly Carlucci, Totti replica facendo ‘melina’. Concorrente o almeno ballerino per una notte? “Non sono capace, sono timido. Mi vergogno”, dice Totti, prima di aggiungere: “Ma nella vita mai dire mai”, l’apertura. Quindi, Paolo Belli sottopone un ‘contratto’: Totti firma. E’ fatta? “Mi state mettendo in mezzo, io alle 20.30 sto già al letto…”. “Questo momento della mia vita è stupendo, perché sto bene”, dice ancora, senza scendere nei particolari. La carriera da calciatore è finita 8 anni fa: “Un altro anno o due lo avrei fatto volentieri”. C’è spazio per uno scambio vivace con Ivan Zazzaroni, giornalista sportivo prima che giudice a Ballando. “Quando giocavo, mi massacrava. Mi ‘odiava’”, dice Totti. “Non è vero… Io ero ‘baggista’, mi sono rivisto 307 gol tuoi 7 volte…”, la replica di Zazzaroni. “Il mio voto per Ivan è otto”, chiosa Totti. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)