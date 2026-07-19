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Ucraina: “Missili di Mosca colpiscono nave cargo turca, 5 morti fra l’equipaggio”

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(Adnkronos) – Missili russi hanno colpito una nave con un carico di grano provocando la morte di cinque membri dell’equipaggio, ha reso noto la Marina ucraina. Tre missili da crociera hanno colpito la ‘Golden Leo’, con bandiera della Guinea Bissau e proprietà turca, “mentre lasciava la zona di combattimento con un carico di grano” nel Mar Nero.  

“E’ un altro attacco deliberato della Russia contro una nave civile non armata con una bandiera straniera che non poneva alcuna minaccia”, denuncia la Marina ucraina. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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