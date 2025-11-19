Ucraina, “piano segreto Usa-Russia per porre fine alla guerra”. Kharkiv sotto attacco

(Adnkronos) – Mentre gli attacchi russi contro l’Ucraina proseguono, Axios – che cita funzionari Usa e russi, afferma che la Casa Bianca e Mosca avrebbero lavorato segretamente a una proposta per porre fine alla guerra.

L’inviato speciale statunitense Steve Witkoff e l’inviato russo Kirill Dmitriev avrebbero discusso approfonditamente il piano di pace in 28 punti, ha affermato un funzionario statunitense anonimo. Dmitriev ha descritto con ottimismo l’accordo di pace segreto, affermando che, a differenza del passato, “riteniamo che la posizione russa sia davvero ascoltata”.

L’accordo di pace segreto si concentra, secondo quanto riferito, sulla pace in Ucraina, la sicurezza in Europa, le garanzie di sicurezza e le relazioni future degli Stati Uniti con Kiev e Mosca.

Dmitriev ha incontrato Witkoff e altri membri di alto livello dell’amministrazione della Casa Bianca a Miami dal 24 al 26 ottobre, ha riferito il funzionario russo ad Axios. “In realtà si tratta di un quadro molto più ampio, che sostanzialmente parla di come fare finalmente a mettere in sicurezza in modo duraturo l’Europa, e non solo l’Ucraina’”, ha affermato Dmitriev.

Le due parti sperano di produrre un documento scritto prima del prossimo incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, ha detto Dmitriev, aggiungendo che un vertice a Budapest rimane ancora fuori discussione.

Alle prime ore di oggi l’intero territorio ucraino si trovava in stato di allerta aerea: anche le autorità di diverse città della parte occidentale del Paese hanno invitato i loro cittadini a prestare la massima attenzione. “Il nemico sta attaccando l’Ucraina occidentale con droni. Non ignorate l’allarme! Restate nei rifugi,” ha scritto il sindaco di Leopoli, su Telegram.

A est, Kharkiv è stata colpita da un “attacco massiccio” secondo quanto riferito dalla polizia che ha contato 36 feriti. I droni sono stati indirizzati contro i distretti di Slobidsky e Osnovyansky della città. L’attacco ha danneggiato “più di dieci palazzi”, secondo un messaggio pubblicato su Telegram.

Secondo il governatore Oleg Synegoubov, le forze russe hanno diretto 19 droni contro questa città vicino al confine russo, la seconda più popolosa del Paese prima dell’invasione lanciata da Mosca nel febbraio 2022, e “un edificio di nove piani è stato colpito e poi ha preso fuoco”.

La polizia di Kharkiv ha dichiarato che l’ultimo attacco notturno ha danneggiato più di 10 edifici residenziali, una scuola, un supermercato e un deposito di ambulanze. Due bambini di nove e tredici anni sono tra i feriti, ha riferito la polizia, aggiungendo che “i medici hanno diagnosticato nei minori reazioni acute da stress”. Soccorritori e polizia hanno evacuato 48 persone, inclusi tre bambini, dall’ingresso pieno di fumo di un grattacielo, riporta il portavoce regionale dei servizi di emergenza Yevgen Vasylenko.

