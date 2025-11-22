6.6 C
Firenze
sabato 22 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vanoni, camera ardente domani e lunedì al Piccolo Teatro Grassi di Milano

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La camera ardente per Ornella Vanoni sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi in via Rovello, a Milano. Ad annunciarlo è l’assessore milanese alla Cultura, Tommaso Sacchi, in una storia su Instagram.  

La camera ardente resterà aperta domani, domenica 23 novembre dalle 10 alle 14 e lunedì 24 novembre, dalle 10 alle 13. 

 

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo “cordoglio per la scomparsa di Ornella Vanoni, intellettuale, artista colta e versatile, interprete raffinata di canzoni che hanno lasciato un segno profondo nella storia della musica leggera non solo italiana”. Lo rende noto il Quirinale. 

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto dedicare un messaggio a Vanoni: “Profondo cordoglio per la scomparsa di Ornella Vanoni, voce inconfondibile della nostra musica, che ha segnato decenni di cultura italiana e accompagnato generazioni con brani senza tempo. L’Italia perde un’artista unica, che ci lascia un patrimonio artistico irripetibile”, ha scritto sui social. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
6.6 ° C
7.2 °
5.8 °
60 %
3.6kmh
75 %
Sab
6 °
Dom
9 °
Lun
12 °
Mar
12 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1600)ultimora (1509)sport (46)demografica (45)attualità (31)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati