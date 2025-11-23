1.7 C
Firenze
domenica 23 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Verstappen trionfa nel Gp di Las Vegas con la Red Bull, Ferrari lontane

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Max Verstappen con la Red Bull vince il Gp di Las Vegas oggi, domenica 23 novembre, e tiene aperto il Mondiale 2025 quando mancano 2 gare al termine della stagione. L’olandese, campione del mondo in carica, trionfa in Nevada precedendo la McLaren del britannico Lando Norris, leader della classifica iridata, e la Mercedes del britannico George Russell. Quarta posizione per la McLaren dell’australiano Oscar Piastri, seguito dalla Mercedes di Kimi Antonelli. 

Sesta posizione per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, seguito dalla Williams dello spagnolo Carlos Sainz. Ottavo il francese Isack Hadjar al volante della RB, davanti alla Sauber del tedesco Nico Hulkenberg. Il britannico Lewis Hamilton, con l’altra Ferrari, chiude al decimo posto.  

 

Nella corsa al titolo iridato, Norris consolida il primato salendo a 408 punti. Il vantaggio sul compagno Piastri raggiunge i 30 punti: l’australiano è a quota 378. La vittoria a Las Vegas tiene in corsa Verstappen, che sale a 368. L’olandese deve vincere le ultime 2 gare dell’anno e sperare nel flop McLaren per sperare nel sorpasso in extremis. Il Mondiale prosegue domenica prossima con il Gp del Qatar, penultimo atto del campionato. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
1.7 ° C
3.8 °
0 °
58 %
0.7kmh
5 %
Dom
10 °
Lun
11 °
Mar
12 °
Mer
11 °
Gio
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1573)ultimora (1483)sport (46)demografica (44)attualità (31)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati