1a edizione italiana EY Risk Transformation Awards, premiate eccellenze aziendali nella gestione del rischio

(Adnkronos) – Nell’ambito del Global Risk Forum, la due giorni in svolgimento all’Allianz MiCo a Milano, si è tenuta la prima edizione italiana degli EY Risk Transformation Awards, il riconoscimento EY dedicato alle imprese eccellenti nella gestione del rischio legato alle principali trasformazioni odierne negli ambiti corporate compliance, sostenibilità e digital transformation. Il premio conferma la centralità delle funzioni di controllo interno e di gestione dei rischi che, anche per via dei significativi impatti che l’evoluzione tecnologica sta avendo sul business, assumono un ruolo sempre più determinante e strategico nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)