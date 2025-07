Premio FairPlay Menarini, Paganelli: ” Un evento che unisce emozione, etica e futuro”

(Adnkronos) – “Con l’edizione 2025 del Premio Internazionale Fair Play Menarini vogliamo continuare a raccontare lo sport nei suoi valori più alti, che ci emoziona come appassionati e fa bene al cuore e alla società. È l’occasione per rendere omaggio a donne e uomini che con i loro gesti hanno scelto di essere esempio, nello sport come nella vita”. Lo ha detto Filippo Paganelli, membro del board della Fondazione Fair Play Menarini, dando il via ufficialmente alla 29esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)