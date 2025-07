(Adnkronos) – “Ultimamente l’atletica italiana ha fatto passi da gigante, naturalmente il mio preferito è Tamberi: state facendo passi da gigante, in ogni grande competizione avete medaglie e grandi squadre, quindi mi congratulo con voi per questo”. Lo ha detto Blanka Vlasic, icona del salto in alto, già campionessa mondiale e due volte sul podio olimpico, parlando con i giornalisti a Firenze a margine del Premio internazionale Fair Play Menarini. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)