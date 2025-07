Fair Play, Aleotti: “Correttezza valore guida nella società”

(Adnkronos) – “Il tema del fair play fa parte dei valori che noi riteniamo importanti e fondamentali per un’azienda farmaceutica. Da qui anche l’idea di creare la Fondazione Fair Play Menarini per premiare i rappresentanti che sono stati capaci di fare sport ad alto livello ma con una correttezza di comportamento”. Lo ha detto Lucia Aleotti, azionista e membro del board del gruppo farmaceutico Menarini, parlando con i giornalisti in occasione della cena di gala che ha dato il via alla 29esima edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)