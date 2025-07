Atletica, Tamberi: “Mi sto preparando per il Mondiale, si torna a Tokyo”

(Adnkronos) – “Mi sto preparando proprio per il mondiale di quest’anno, con il pubblico a differenza del 2021. Sono stati dei mesi diversi, quelli di fine 2024, inizio 2025, in cui ho cercato più di risolvere dei problemi fisici che mi portavo dietro da anni per poter puntare a Los Angeles, però chiaramente adesso il mondiale si avvicina, i tempi stringono e la voglia comunque di far bene c’è, quindi mi sto mettendo sotto, le risposte sono positive, speriamo”. Lo ha detto Gianmarco Tamberi, campione olimpico e mondiale nel salto in alto, uno dei premiati del Fair Play Menarini 2025. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)