A Pavia il convegno “Ridefinire il presente e vincere le sfide del futuro nella terapia dell’Hiv”

(Adnkronos) – L'innovazione rappresentata dalle terapie long-acting, che promettono di migliorare significativamente la qualità di vita delle persone con HIV, semplificando la gestione quotidiana della malattia e favorendo una maggiore aderenza terapeutica al centro del convegno "Ridefinire il presente per vincere le sfide del futuro nella terapia dell'HIV", un appuntamento che ha riunito a Pavia alcuni tra i massimi esperti del settore per discutere le nuove prospettive nel trattamento dell'infezione.