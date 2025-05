A2A in Piemonte, Roncari (Presidente e amministratore delegato A2A Ambiente): “Tutte le nuove attività realizzate hanno completamente sostituito quelle precedenti”

(Adnkronos) – “In Piemonte, a Cavaglià, avevamo una discarica, avevamo degli impianti di stabilizzazione dei rifiuti che poi venivano portati a discarica. Queste attività oggi non ci sono più e ora ricicliamo la plastica, creiamo nuovi prodotti, nuovi sacchetti che commercializzeremo e produciamo combustibile che viene inviato per il recupero energetico nei cementifici di tutta Italia”. E’ uno dei virtuosi esempi specificato dal presidente e amministratore delegato di A2A Ambiente, Fulvio Roncari su quanto realizzato in Piemonte e presentato a Biella in occasione del settimo bilancio di sostenibilità territoriale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)