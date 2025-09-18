Agricoltura: al Campania Mater Minelli (Immunologo), “Curare l’agricoltura significa curare la salute”

(Adnkronos) – “Salus e cibo sono un binomio inscindibile: la dieta mediterranea, grazie al suo ruolo prebiotico, favorisce la biodiversità del microbiota intestinale e diventa uno strumento universale di prevenzione”. Lo ha detto l’immunologo Mauro Minelli, coordinando il tavolo “Cibo e Salute” a Campania Mater, dove ha sottolineato come “la scienza medica abbia bisogno di un’agricoltura orientata in una certa maniera per offrire prodotti utili alla nostra salute”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)