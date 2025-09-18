Agricoltura: De Luca, “Non disperdere i risultati raggiunti: l’agricoltura campana è una ricchezza da valorizzare e innovare, con il contributo dei giovani”

(Adnkronos) – Al Campania Mater il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rivendicato il lavoro svolto con l’assessore Caputo a sostegno del settore primario: «Abbiamo difeso il comparto bufalino, quasi risolto il problema della brucellosi e avviato il piano per l’autonomia idrica, unico in Italia. Non disperdere i risultati raggiunti: l’agricoltura campana è una ricchezza da valorizzare e innovare, soprattutto con il contributo dei giovani». —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)