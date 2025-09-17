Agricoltura: Di Tullio (Nomisma), “Campania supera i 5 mld, serve multifunzionalità”

(Adnkronos) – A Campania Mater Ersilia Di Tullio, responsabile strategica advisor di Nomisma, ha sottolineato che l’agricoltura campana ha superato per la prima volta i 5,1 miliardi di valore della produzione. «Un settore che gode di buona salute, con eccellenze riconosciute nel mondo ma anche criticità legate al calo delle imprese agricole», ha detto. Per il futuro Di Tullio ha indicato la necessità di «un’agricoltura più multifunzionale e diversificata, capace di attrarre giovani e mantenere vitali le aree più fragili». —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)