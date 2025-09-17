Agricoltura: Lollobrigida, “Campania eccellenza da proteggere. Governo mai così vicino al settore”

(Adnkronos) – Queste giornate sono un’occasione preziosa per continuare a ragionare su come proteggere il nostro sistema produttivo legato al settore primario: agricoltori, allevatori, pescatori e tutto il comparto della trasformazione. Cosi il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida in occasione dell’evento Campania Mater che si sta svolgendo a Palazzo reale a Napoli, promosso dall’assessorato regionale agricoltura e dedicato alle eccellenze agroalimentari campane —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)