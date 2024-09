(Adnkronos) – Il Ministero della Salute ha fatto da cornice all’evento di presentazione, organizzato da Airalzh, l’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus, della campagna di sensibilizzazione per invitare la popolazione ad essere maggiormente consapevole dei benefici di un corretto stile di vita e ad adottarli anche come prevenzione alle demenze. L’iniziativa è stata presenta in occasione del decennale di fondazione dell’associazione. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)