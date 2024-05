Al via ‘Foresta Blu’, Raiteri (vicepres. EIIS): “Riconnettiamo i giovani con la natura”

(Adnkronos) – Ha preso il via “Foresta Blu”, la nuova campagna di Coop per il monitoraggio, il ripristino e la protezione di tratti di praterie di Posidonia oceanica. "Una componente importante di questo progetto è la parte di educazione alla ricchezza della biodiversità del mare Mediterraneo – commenta Diego Raiteri, Vice Presidente dell’European Institute of Innovation for Sustainability (EIIS) – per questo 100 giovani verranno selezionati per prendere parte a un progetto specifico in mare".

