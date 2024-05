Al via progetto Coop ‘Foresta blu’, Latini (Pres. Coop Italia): “Impegno per l’ambiente prosegue anche in mare”

(Adnkronos) – Ha preso il via “Foresta Blu”, la nuova campagna di Coop per il monitoraggio, il ripristino e la protezione di tratti di praterie di Posidonia oceanica. "“Per Coop si tratta di un progetto molto importante perché prosegue la scia di impegno ambientale nata a partire dagli anni 80 – afferma Maura Latini, Presidente Coop Italia – Le posidonie generano foreste sottomarine e sono dunque grandissimi produttori di ossigeno necessario per i mari e per l'ecosistema". —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)