Alimenti, Donegani (Iias): “Più del 90% di italiani consuma surgelati”

(Adnkronos) – “I motivi per cui i surgelati hanno questo successo sono la praticità dei prodotti, l’essere anti-spreco e il loro gusto”. Sono le parole di Giorgio Donegani, presidente Iias, che ha fotografato il rapporto tra italiani e surgelati, analizzando anche la reale percezione di questi prodotti in termini di gusto e calcolando per la prima volta il loro effettivo “valore economico”, non solo in termini di costi, ma anche di tempo risparmiato e lotta allo spreco alimentare. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)