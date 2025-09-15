Ambiente, Agresti (Wwf): “Il 57% delle acque dolci italiane non è in buono stato”

(Adnkronos) – “La situazione di laghi e fiumi italiani è problematica. A livello generale c’è un declino preoccupante della biodiversità, l’80% delle specie è in diminuzione e il 57% degli ambienti di acqua dolce non è in buono stato ecologico”. Sono le parole di Luigi Agresti, network and programme senior expert di Wwf Italia in occasione della prima tappa di “Adopt Rivers and Lakes”, il progetto di citizen science del WWF Italia che ha come obiettivo la tutela degli ecosistemi di acqua dolce attraverso iniziative organizzate di raccolta dei rifiuti, attività di monitoraggio scientifico e campagne di sensibilizzazione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)