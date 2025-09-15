23.5 C
Firenze
lunedì 15 Settembre 2025
Ambiente, Bonifazi (Lidl): “Vogliamo tutelare sempre di più il nostro territorio”

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Abbiamo deciso di sostenere il progetto “Adopt Rivers and Lakes” di Wwf Italia andando a supportare un percorso composto da 50 interventi di pulizia tra laghi, fiumi e fondali marini. L’obiettivo è tutelare sempre di più il nostro territorio e l’ambiente che ci circonda, l’acqua è una risorsa preziosa per biodiversità, pianeta e tutela degli ecosistemi”. Così Alessia Bonifazi, responsabile corporate affairs Lidl Italia, in occasione della prima tappa di “Adopt Rivers and Lakes”, l’evento che segna l’avvio della partnership fra WWF Italia e Lidl Italia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

