Ambiente: Lidl e Wwf insieme per la tutela dei fondali

(Adnkronos) – Con il progetto “Adopt Rivers and Lakes” Wwf Italia e Lidl Italia danno il via a una partnership che ha come obiettivo la tutela degli ecosistemi di acqua dolce attraverso iniziative organizzate di raccolta dei rifiuti, attività di monitoraggio scientifico e campagne di sensibilizzazione. Il primo appuntamento è stato a Desenzano sul Garda dove circa 100 volontari e volontarie hanno raccolto rifiuti abbandonati lungo il litorale, mentre 12 subacquei e 8 apneisti si sono immersi per bonificare i fondali e riportare alla luce i rifiuti sommersi nelle acque del porto cittadino. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)