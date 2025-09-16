26.5 C
Firenze
martedì 16 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ambiente: presentato a Roma docufilm “World Without Cows” per riflettere su ipotesi ed effetti di un mondo senza allevamento

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Cosa succederebbe davvero se si smettesse di allevare?”. E’ da questa domanda che inizia ‘World Without Cows’, il docufilm prodotto dall’organizzazione americana Planet of Plenty, un progetto di Alltech che punta a promuovere un’agricoltura sostenibile e un sistema alimentare equo e rigenerativo, con un occhio di riguardo per gli aspetti ambientali, sociali ed economici. Due giornalisti pluripremiati, Michelle Michael e Brandon Whitworth, hanno realizzato il documentario, dopo aver trascorso circa tre anni in 40 Paesi del mondo per intervistare scienziati, accademici, agricoltori e molti altri al fine di osservare da vicino l’impatto sociale, finanziario, nutrizionale e ambientale delle mucche e per esplorare le possibili ripercussioni di un mondo senza di loro. Il docufilm è stato presentato presso la Camera dei Deputati a Roma su iniziativa dell’On. Fabrizio Benzoni, Membro Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati e di Caterina Avanza – Responsabile agricoltura di Azione e Segretaria generale dell’intergruppo zootecnia sostenibile del Parlamento Europeo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
26.5 ° C
27.3 °
24.3 °
58 %
5.1kmh
20 %
Mar
26 °
Mer
27 °
Gio
30 °
Ven
32 °
Sab
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Almanacco (12)elezioni regionali Toscana 2025 (10)Eugenio Giani (9)Serie C (9)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati