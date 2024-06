Assessore Lucente: “Prevenzione è impegno etico e morale per Regione Lombardia”

(Adnkronos) – “Il tema della prevenzione è una questione anche etica e morale per Regione Lombardia: crediamo e investiamo in essa perché trasportiamo molte persone, dai turisti, ai pendolari, agli studenti ed è giusto fornire loro una sicurezza. Per fare ciò è necessario preservare un buono stato di servizio degli operatori, dai tranvieri agli autisti”. Lo ha detto Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, in occasione dell’evento intitolato ‘La prevenzione in viaggio. #piùmovimentomenotrombosi’, organizzato da Regione Lombardia in collaborazione con l’associazione Vincere la Trombosi presso la sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia a Milano. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)